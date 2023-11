Reddito cittadinanza: Ev-Sce, Roma faccia la sua parte per istituzione salario minimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo "assume ancora più valore in questi giorni - proseguono Luparelli, Cicculli e Bonessio - in cui, in vista dello sciopero di domani, il sindacato è al centro di attacchi strumentali e antidemocratici. La questione della dignità del lavoro e del salario minimo rappresenta un elemento fondante per raggiungere quella società più giusta che vogliamo costruire. Se la destra osteggia le proposte avanzate dall'opposizione in Parlamento, è fondamentale agire a tutti i livelli istituzionali. L'istituzione del salario minimo in Italia non è più rimandabile e anche il Comune di Roma può fare la propria parte e fungere da sprone per questa battaglia di equità sociale", concludono. (Com)