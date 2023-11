Nato: Turchia, commissione Esteri parlamento rinvia decisione su adesione Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione parlamentare per gli Esteri ha deciso di rinviare le discussioni sull'approvazione dell'adesione della Svezia alla Nato. Durante la riunione odierna, il presidente della commissione, Fuat Oktay, ha detto che la commissione potrebbe riportare il disegno di legge all'ordine del giorno la prossima settimana, ma non ha fissato una tempistica chiara, indica il quotidiano "Daily Sabah". Si terranno ulteriori colloqui sul disegno di legge poiché le discussioni attuali non sono ancora definitive. "Affinché tutti i nostri deputati possano approvare l'adesione della Svezia alla Nato, devono essere pienamente convinti. Discuteremo tutti questi aspetti nella nostra (prossima) riunione della commissione (sulla questione)", ha detto Oktay dopo ore di dibattito. La Svezia e la Finlandia hanno chiesto di aderire alla Nato a maggio 2022, dopo l'invasione russa dell'Ucraina.(Tua)