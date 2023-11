Etiopia: aggressione e arresto illegale membri del suo staff, Afdb presenta denuncia formale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) ha presentato una denuncia formale alle autorità etiopi dopo che due membri del suo personale sono stati arrestati, aggrediti e detenuti dalle forze di sicurezza del Paese. In una nota, l'Afdb ha affermato che due membri dello staff sono stati "arrestati illegalmente, aggrediti fisicamente e detenuti per molte ore da elementi delle forze di sicurezza senza alcuna spiegazione ufficiale" lo scorso 31 ottobre, definendolo un "incidente diplomatico molto grave". L'istituto ha quindi aggiunto che il governo etiope ha esteso il proprio sostegno all'Afdb e ha promesso una rapida indagine sull'incidente. "Le operazioni della Banca nel paese dell'Africa orientale non sono state influenzate dall'incidente", conclude la nota. (Res)