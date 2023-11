Rai: Pd, visti pessimi risultati, Sergio chiarisca su congruità contratto Insegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo all'amministratore delegato della Rai di conoscere se davvero quelli riportati dagli organi di stampa sono gli importi contrattuali del conduttore Pino Insegno e se non ritenga eccessiva la soglia di oltre un milione di euro in due anni, considerata la funzione del servizio pubblico ed anche i risultati conseguiti dallo stesso conduttore che in questi mesi non ha brillato per le performance televisive, visti i pessimi dati in termini di ascolti e share registrati dalla sua trasmissione su Rai2 'Mercante in Fiera'. Lo affermano i componenti Pd della Vigilanza Rai in un'interrogazione all'amministratore delegato del Servizio pubblico radiotelevisivo. "Vorremmo anche chiedere all'Ad Roberto Sergio - concludono - se non si stia palesando da parte della Rai un eccesso di attenzione nei confronti del futuro professionale di Pino Insegno, probabilmente in relazione alla sua prossimità con l'attuale maggioranza di governo, piuttosto che affrontare l'oggettiva e indiscutibile crisi di prodotto e di ascolti che in maniera crescente sta facendo registrare in questi mesi".(Rin)