Cultura: il neofuturismo di Schinasi in mostra ad Amsterdam e L’Aja (2)

- La seconda parte – “La serie Verdi” – avrà luogo all’Istituto italiano di cultura ad Amsterdam. Qui saranno esposte, dal 6 dicembre 2023 al 26 gennaio 2024, una dozzina di opere dedicate al compositore Giuseppe Verdi, una dimostrazione dell’abilità di Schinasi nel catturare l’essenza, l’energia e la bellezza della musica attraverso i suoi pennelli. Daniel Schinasi (Alessandria d’Egitto, 1933 – Nizza, 2021) nasce in una famiglia sefardita con radici in Spagna e Livorno. La sua carriera artistica è contraddistinta da numerose mostre e incontri con celebrità dell’arte italiana e francese, tra cui Sonia Delaunay, Carlo Carrà, Giorgio de Chirico. La sua dedizione all’arte lo porta a vincere premi e a esporre in tutto il mondo, sviluppando uno stile unico che fonde elementi futuristi con una profonda umanità. Il neofuturismo di Schinasi, sebbene basato su elementi geometrici e colori vibranti, si distingue dal futurismo italiano per il suo focus sui valori umanistici anziché sulla tecnologia. Le sue opere ritraggono la vita quotidiana, ballerine, musicisti e atleti, mettendo in evidenza l’essere umano come entità fisica e spirituale. (Res)