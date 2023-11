Fine vita: Camani (Pd Veneto), parere Avvocatura Stato non sia alibi per bloccare iter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato non sia un alibi per bloccare la proposta di legge popolare sul fine vita. Lo ha dichiarato Vanessa Camani, capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Veneto. "Finalmente il parere dell'Avvocatura generale dello Stato sulla proposta di legge di iniziativa popolare inerente al suicidio assistito, è arrivato - ha dichiarato la democratica -. Chiudo un occhio, ma solo uno, sul fatto che alcuni esponenti della maggioranza ne fossero a conoscenza prima di altri, cosa scorretta perché questi contenuti dovevano essere resi noti simultaneamente a tutti i consiglieri. Il punto vero è in ogni caso un altro: se qualcuno, alla luce di questo parere (che testualmente afferma 'che l'eventuale approvazione della proposta in questione potrebbe esporsi a rilievi di non conformità al quadro costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni') pensa di interrompere l'iter in corso, noi non solo ci opporremo. Ma, immediatamente, presenteremo un progetto di legge di iniziativa statale sul tema". Camani ha poi aggiunto: "Già la gestione di questo provvedimento appare fumosa e lacunosa: non sappiamo come presentare gli emendamenti, non sappiamo come definire relatore e correlatore. E non sappiamo se e quando arriverà in Consiglio. Inoltre, non esiste ancora un parere del legislativo. Insomma, si naviga a vista e in mare aperto. Se adesso, aggrappandosi a questo parere, peraltro richiesto in modo unilaterale dal presidente dell'Assemblea, Ciambetti, qualcuno volesse pure aprirsi una via di fuga per non affrontare istituzionalmente e con responsabilità questi temi, noi non ci stiamo. E riporteremo il tutto in aula, appunto sotto forma di provvedimento di iniziativa statale", ha concluso. (Rev)