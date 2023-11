Sudan: Rsf e gruppi del Darfur formano forza congiunta per proteggere i civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di supporto rapido (Rsf) e il Movimento armato del Darfur hanno concordato di formare una forza congiunta per proteggere i civili nel Darfur e mettere in sicurezza la regione, teatro di violenze tribali diffuse nel contesto del conflitto scoppiato lo scorso 15 aprile. In una nota, le Rsf affermano che l’accordo è arrivato dopo un incontro avuto con i rappresentanti dei movimenti in Darfur che includono il Movimento per la giustizia e l’uguaglianza (Jem), il Movimento di liberazione del Sudan-Consiglio di transizione (Slm-Tc), il Movimento di liberazione del Sudan-Minni Minnawi (Slm-Mm) e Raggruppamento delle forze di liberazione del Sudan. Le due parti hanno concordato di coordinarsi e lavorare insieme per la sicurezza e la protezione dei civili in Darfur e, in particolare, ad Al Fashir, capitale del Darfur settentrionale. Le due parti hanno inoltre concordato di migliorare l’accordo di Giuba per realizzare un accordo di pace globale e garantire tutte le attività umanitarie. I gruppi armati del Darfur hanno firmato un accordo di pace a Giuba con il governo sudanese nell'ottobre 2020, ma dall'inizio della guerra tra le Forze armate sudanesi (Saf) e le Rsf si rifiutano di unirsi alla guerra. (Suk)