Sicurezza: fonti Chigi, nuovo reato contro rivolte nelle carceri

- Con il nuovo pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri, viene introdotto un nuovo reato che punisce chi organizza o partecipa una rivolta in un carcere con atti di violenza, minaccia o con altre condotte pericolose. È quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi dopo l’approvazione del pacchetto sicurezza da parte del Cdm. La pena è da due a otto anni per chi organizza la rivolta e da uno a cinque anni per chi partecipa. Sono previste apposite aggravanti, fino a dieci anni, nel caso di uso di armi. Un’ulteriore fattispecie di reato punisce chi istiga la rivolta, anche dall’esterno del carcere, con scritti diretti ai detenuti. (Rin)