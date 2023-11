Sicurezza: fonti Chigi, più tutele per Forze dell’ordine in caso di violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È introdotto un aggravamento di pena nei casi in cui i reati di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale siano commessi contro agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. È quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, con l’approvazione del “pacchetto sicurezza” da parte del Consiglio dei ministri. Previsto anche un aggravamento di pena per le lesioni cagionate nei loro confronti. È aumentata la pena per chi imbratta beni mobili o immobili in uso alle Forze di polizia o ad altri soggetti pubblici, se il fatto è commesso con la finalità di ledere il prestigio o il decoro dell’istituzione. (Rin)