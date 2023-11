Argentina: Massa, in caso di vittoria alle presidenziali ritratteremo accordo con l'Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro è quindi tornato sul credito da 57 miliardi di dollari concesso nel 2018 dall'Fmi all'allora presidente, Mauricio Macri. "Non è stato solo il più grande credito della storia, ma anche il più grande mai concesso dall'Fmi", ha sottolineato Massa secondo cui i soldi sono stati usati per "finanziare la fuga di capitali". "Il più grande prestito della storia mondiale. Che in qualche modo ci condiziona e per questo è importante fare un accordo di unità nazionale", ha detto il candidato peronista rilanciando la sua idea di coinvolgere più pezzi dell'arco politico in caso di vittoria. "Quando uno contrae un debito, lo deve fare per finanziare strade, ospedali, ponti, per l'infrastruttura", ha incalzato. (segue) (Abu)