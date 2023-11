Argentina: Massa, in caso di vittoria alle presidenziali ritratteremo accordo con l'Fmi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio di valutazione indipendente (Ieo) del Fondo monetario internazionale (Fmi) avvierà a fine novembre una valutazione sulla concessione e l'uso del maxi prestito da 45 miliardi di dollari concesso all'Argentina nel 2018. La Ieo, si legge in una nota, "esaminerà il disegno e l'applicazione" delle condizioni per la concessione di un credito "eccezionale", tra cui i quattro criteri ad hoc (necessità di garantire la bilancia dei pagamenti del Paese, la sostenibilità del debito, l'accesso ai mercati e le prospettive di successo del programma), "le procedure rafforzate per la presa delle decisioni e le valutazioni ex post". L'agenzia invierà una propria missione a fine novembre a Buenos Aires e prevede di concludere la propria valutazione entro la fine del 2024. Per Paesi importanti come l'Argentina, esami di questo tipo, sono "pratica ricorrente", precisa l'organismo sottolineando la sua "indipendenza" rispetto al board del Fondo. (segue) (Abu)