Argentina: Massa, in caso di vittoria alle presidenziali ritratteremo accordo con l'Fmi (5)

- Poco prima i deputati Natalia de la Sota e Alejandro Rodriguez avevano rivolto alla Camera per chiedere al governo di "esigere" dal Fondo l'attivazione "immediata" degli organi di controllo interni. Una "indagine profonda per determinare se una parte delle risorse concesse all'Argentina per un totale di 44,5 miliardi di dollari nel 2018, durante il governo di (Mauricio) Macri sono stati usati per la fuga di capitali". L'obiettivo è quello di "fare il massimo degli sforzi per chiarire aspetti opachi dell'Accordo Stand by". La richiesta raccoglie e rilancia diverse denunce emerse nel tempo, soprattutto tra le fila dell'opposizione. L'ipotesi è che i soldi vennero in gran parte spesi per finanziare una ingente fuga di capitali realizzata durante il governo della coalizione di centrodestra guidata da Macri. (segue) (Abu)