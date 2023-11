Sicurezza: fonti Chigi, pene più severe per chi truffa gli anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prevista nel nuovo pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri una stretta sulle truffe commesse ai danni degli anziani e delle persone più fragili. È quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi dopo l’approvazione del pacchetto sicurezza da parte del Cdm. Viene aumenta la pena di reclusione da due a sei anni per la truffa aggravata e viene prevista, per quest’ipotesi, anche la possibilità per le Forze dell’Ordine di procedere ad arresto in flagranza. (Rin)