Agroalimentare: Città metropolitana Roma, con premio migliori vini valorizziamo aziende territorio

22 luglio 2021

- La prima edizione del premio per i migliori vini di Roma "rappresenta un'occasione per valorizzare tutte quelle aziende vinicole che hanno scommesso e investito nei nostri territori". Lo afferma in una nota il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna. "Per questo ringrazio il presidente Tagliavanti che ha avuto l'intuizione di promuovere questo comparto che è protagonista nelle nostre tavole - prosegue -. Siamo orgogliosi di poter sostenere un prodotto di pregio che rappresenta la cultura e il lavoro italiano in tanti continenti nel mondo e che oggi viene premiato dalla massima autorità commerciale della Capitale e del territorio metropolitano. La filiera del vino viaggia in parallelo con quella enogastronomica e quindi degli itinerari turistici, che accompagnano i visitatori in luoghi meravigliosi unici nel mondo. Il tema dell'agricoltura e dell'alimentazione - sottolinea - sono punti cardini del Piano strategico da poco approvato dalla Città metropolitana di Roma, seguendo le linee guida del sindaco Roberto Gualtieri, vogliamo sviluppare il comparto enograstronomico per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e offrire maggiori spunti a chi viene a visitare la nostra Capitale e il territorio che la circonda".(Com)