Carne coltivata: Schlein, aggressioni inqualificabili, solidarietà a Magi e a Della Vedova

21 luglio 2021

- "È inaccettabile e inqualificabile quanto accaduto oggi, davanti a palazzo Chigi, a Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova di +Europa, aggrediti verbalmente e fisicamente dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini", afferma in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein. "Esiste un modo civile di confrontarsi sui temi e chi ha ruoli di responsabilità, ovunque, deve sentire per primo il dovere di rispettare i propri avversari. A Della Vedova e Magi va la nostra solidarietà insieme all’auspicio di non dover mai più assistere a fatti del genere", conclude.(Com)