Lombardia: Maione, per le macrofite invasive acquatiche investite risorse importanti

- Individuare una modalità di gestione più ordinaria delle macrofite invasive acquatiche: è uno degli obiettivi di Regione Lombardia nell'ambito della gestione dei bacini idrici come quello del lago di Endine, questa mattina oggetto di una visita degli assessori Giorgio Maione (Ambiente e Clima) e Paolo Franco (Casa e Housing sociale). All'inizio dell'estate scorsa, l'intensificarsi del proliferare delle piante acquatiche sulle acque del lago di Endine ha portato la Provincia di Bergamo ad autorizzare un intervento di contenimento effettuato da una società controllata dall'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo Endine e Moro utilizzando somme accantonate dall'Autorità stessa per eventuali attività di taglio canneti. "Per il Lago d'Endine - ha dichiarato l'assessore Maione - abbiamo investito risorse importanti, quasi due milioni di euro, grazie al Piano Lombardia voluto dal presidente Fontana. La tutela e la valorizzazione del lago sono cruciali per la promozione del territorio e dell'economia locale. Facciamo squadra con i sindaci e gli enti locali di gestione per un progetto che diventi ordinario e di sistema. L'obiettivo è quello". "Regione Lombardia, lo scorso 23 ottobre - ha ricordato l'assessore Maione - attraverso l'approvazione di una specifica delibera di Giunta, ha stretto un accordo di collaborazione con l'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo Endine e Moro per finanziare ulteriori attività di gestione delle macrofite acquatiche invasive sul lago d'Endine per il biennio 2023-2024. Per tale scopo è stato disposto un finanziamento di oltre 137 mila euro". (segue) (Com)