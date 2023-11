Lombardia: Maione, per le macrofite invasive acquatiche investite risorse importanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per affrontare queste problematiche - ha spiegato l'assessore Franco - come istituzioni stiamo facendo un grande lavoro di squadra, nel quale Regione Lombardia gioca un ruolo determinate. Questo è un tema che riscuote l'attenzione della politica e che conosco sin da quando ho ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato del gestore del Servizio Idrico Integrato e in particolare mi sono interessato della realizzazione del collettore unico. Me ne sono occupato anche successivamente da consigliere regionale. L'attenzione che riservo a questo territorio, e a questi temi, mi consente di dare seguito al lavoro svolto fino a ora per questa parte della Bergamasca". "Oggi la vera sfida - ha concluso l'assessore Franco - sarà coniugare la sostenibilità economica con quella ambientale. Avere un lago sostenibile e vivibile significa avere un punto di attrattività turistica che porti risorse vive a questo territorio. E proprio per questo, le risorse investite per il risanamento delle acque e per la conservazione dell'intero ecosistema non solo hanno effetti immediati sulla natura e di conseguenza anche sulla nostra salute, ci consentono anche di consegnare alle generazioni future un ambiente migliore di come lo abbiamo trovato". Regione Lombardia negli ultimi anni ha realizzato diverse opere sull'area del lago di Endine. Nell'ambito del Piano Lombardia, con un finanziamento regionale di 501 mila euro, l'Autorità di Bacino Lacuale Iseo Endine e Moro ha condotto interventi di miglioramento ecologico e della biodiversità. Con i cantieri sono state effettuate le rivitalizzazioni dei canneti alla foce del Fossadone e di quelli posti tra Gaiano e Ranzanico, opere di eradicazione del Lagarosiphon major, sfalci di canneti e interventi di salvaguardia degli anfibi. Non solo: con un finanziamento regionale di circa 1,2 milioni di euro, la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ha effettuato Interventi di sistemazione e miglioramento dell'assetto fognario delle aree urbane di quattro Comuni perilacuali, Endine Gaiano, Monasterolo del Castello, Ranzanico e Spinone al Lago. (Com)