Regno Unito: governo presenterà legge su deportazione immigranti in Ruanda entro due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito presenterà una legge completa al Parlamento per annullare il divieto della Corte suprema di deportare in Ruanda gli immigrati arrivati illegalmente nel Paese. Tale legge, come specifica il quotidiano "The Guardian", potrebbe essere pubblicata entro due settimane, dopo la dichiarazione autunnale della prossima settimana, e sarà una legislazione primaria, il che significa che dovrà passare attraverso tutte le normali fasi di discussione e votazione della Camera dei Comuni e dei Lord. "Certamente vogliamo raggiungere il nostro obiettivo il più rapidamente possibile", ha detto il portavoce di Downing Street, aggiungendo che il primo ministro Rishi Sunak esorterà parlamentari e colleghi a sostenere la legge perché è ciò che vogliono gli elettori. "Stiamo agendo per soddisfare i desideri del pubblico, e siamo sicuri che il Parlamento vorrà rispettarli", ha aggiunto il portavoce. (Rel)