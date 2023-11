Sicurezza: fonti Chigi, esecuzione della pena in caso di detenute madri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È previsto nel nuovo pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri un regime più articolato per l’esecuzione della pena per le donne condannate quando sono in stato di gravidanza o sono madri di figli fino a tre anni. È quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi dopo l’approvazione del pacchetto sicurezza da parte del Cdm. Non è più obbligatorio il rinvio dell’esecuzione della pena, ma è mantenuta tale facoltà in presenza dei requisiti di legge. Tra gli elementi che possono influire nella valutazione del giudice ci sarà, per esempio, la recidiva. È stata poi prevista la possibilità che la pena sia scontata presso gli istituti a custodia attenuata per detenute madri, fermo restando il divieto del carcere per le donne incinte e le madri dei bambini più piccoli (fino a un anno di età). (Rin)