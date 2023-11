Ex Ilva: Fiom, continueremo a lottare fino a quando non avremo risposte e garanzie occupazionali, ambientali e produttive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei prossimi giorni - proseguono - saremo impegnati nelle assemblee con i lavoratori per costruire le iniziative di mobilitazione entro la data del 23 novembre, giorno in cui si riunirà l’assemblea dei soci di Adi, per impedire che il Governo e la multinazionale possano ancora una volta determinare, attraverso accordi parasociali, il futuro della siderurgia senza il coinvolgimento dei lavoratori. Il convegno sulla decarbonizzazione organizzato oggi da Adi crediamo che sia più un modo per continuare a chiedere soldi pubblici, piuttosto che per affrontare la questione della transizione ecologica. La transizione non può ricadere sui lavoratori. Domani, sempre a Taranto, ci sarà un importante convegno di Legambiente sulla decarbonizzazione a cui parteciperemo come Fiom-Cgil e vedrà riuniti soggetti che hanno a cuore la salute, il progresso e l’ambiente per tutti e non per gli interessi finanziari della multinazionale. Non ci fermeremo e continueremo nella lotta fino a quando non avremo risposte e garanzie per una giusta transizione ecologica e sociale". (Com)