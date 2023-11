Carne coltivata: via libera definitivo a ddl da Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera definitivo, da parte dell’Aula della Camera, con 159 sì, 53 no e 34 astenuti, al disegno di legge di iniziativa governativa riguardante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. Da segnalare il voto di astensione sul testo del Partito democratico e di Azione-Italia viva. Il provvedimento era stato approvato dal Senato.(Rin)