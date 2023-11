Oman: Fmi, crescita all’1,3 per cento nel 2023 a causa dei tagli a produzione petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenuto da prezzi del petrolio favorevoli e da un momentum di riforme costante, il recupero economico dell'Oman prosegue. Dopo una crescita del 4,3 per cento nel 2022 trainata principalmente dal settore degli idrocarburi, l'economia ha rallentato al 2,1 per cento (anno su anno) nella prima metà del 2023 a causa dei tagli alla produzione petrolifera legati all'Opec+. La crescita al di fuori degli idrocarburi è accelerata dal 1,2 per cento nel 2022 al 2,7 per cento nella prima metà del 2023, supportata dalla ripresa delle attività agricole e edilizie e da un settore dei servizi robusto. L'Inflazione è scesa dal 2,8 per cento nel 2022 all'1,2 per cento durante il periodo gennaio-settembre 2023. La gestione fiscale prudente e i prezzi elevati del petrolio hanno trasformato i bilanci fiscali e del conto corrente in surplus nel 2022. Il debito del settore pubblico è diminuito significativamente, con un miglioramento del rating di credito sovrano dell'Oman e spread sovrani in linea con la media dei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo e nettamente al di sotto di quelli dei mercati emergenti. (Res)