Romania: ministro Finanze, terminati negoziati su revisione del Pnrr, 1,4 miliardi di euro in più

- Si è concluso il negoziato con la Commissione europea per la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che prevede un ulteriore finanziamento di 1,4 miliardi di euro nell'ambito del capitolo RePowerEu, che sarà parte integrante del Pnrr. Lo ha annunciato il ministro degli Investimenti e dei Progetti europei, Adrian Caciu. "I negoziati sulla revisione del Pnrr si sono conclusi. Il piano rivisto include un finanziamento aggiuntivo di 1,4 miliardi di euro per il capitolo RePowerEu, che sarà parte integrante del Pnrr della Romania. Stimiamo che questo dibattito in seno alla Commissione si concluderà intorno al 21 e 22 novembre e che l'approvazione durante l'Ecofin che avrà luogo all'inizio di dicembre", ha detto Caciu che ha spiegato che i piani nazionali di ripresa e resilienza sono approvati dal Consiglio dei ministri delle finanze. "L'8 o il 9 dicembre si svolgerà questa riunione dell'Ecofin. Nel nuovo Pnrr della Romania non si ritroverà più quella percentuale relativa al sistema pensionistico pubblico, pari al 9,4 per cento del Pil", ha aggiunto il ministro degli Investimenti e dei Progetti europei. (Rob)