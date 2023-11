Carne coltivata: Braga (Pd), inaccettabile aggressione subita da Magi e Della Vedova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati, Chiara Braga, esprime su X “solidarietà a Riccardo Magi e a Benedetto Della Vedova per l’aggressione da parte del presidente della Coldiretti”. “Inaccettabile – aggiunge – che avvenga per le posizioni espresse nell’ambito di un libero confronto parlamentare. Chi usa la violenza non ha argomenti, lo dica chiaramente anche chi è al governo”. (Rin)