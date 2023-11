Lavoro: Cisl Fp-Uil Fpl, slitta tavolo sul contratto Bambino Gesù, proclamato stato agitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È inaccettabile che l'amministrazione dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, senza motivazioni fondate e senza proporre una nuova data, abbia fatto slittare l'apertura del tavolo di confronto per il rinnovo del contratto collettivo. Così in una nota Giancarlo Cosentino, reggente Cisl Fp Lazio, e Sandro Bernardini, segretario generale Uil Fpl Roma e Lazio, in merito alla lettera che le due sigle hanno inviato al Prefetto di Roma. "Noi non ci stiamo, il rinnovo del Ccal è un diritto dei lavoratori: proclamiamo lo stato di agitazione, pronti a mettere in atto tutte le iniziative di protesta necessarie. Non ci sono impegni improrogabili che tengano. Il primo impegno della direzione Opbg - aggiungono i sindacalisti - deve essere quello di avviare le trattative per chiudere in tempi rapidi un rinnovo che dipendenti e professionisti attendono da quattro anni. Ne tantomeno è ricevibile la continua richiesta di chi pretende illegittimamente un negoziato separato. La questione si è chiusa con gli impegni del Bambino Gesù presi nell'incontro del 7 marzo scorso e con la successiva ratifica avvenuta in Prefettura il 13 luglio: uno è il contratto e uno deve essere il tavolo di confronto", prosegue la nota. (segue) (Com)