Lavoro: Cisl Fp-Uil Fpl, slitta tavolo sul contratto Bambino Gesù, proclamato stato agitazione (2)

- "Si è perso già troppo tempo con giochi scorretti che penalizzano solo il personale. E' il momento di riconoscere ai lavoratori i giusti diritti e la giusta valorizzazione retributiva e professionale", dichiarano ancora Cosentino e Bernardini. "Nelle strutture Opbg la situazione si sta facendo pesante per chi, dopo essersi speso ben oltre il proprio dovere per tirare fuori la collettività dall'emergenza pandemica, è ora costretto ad affrontare l'impennata del costo della vita e la frustrazione di un'attesa senza fine per i sacrosanti aumenti salariali, l'aggiornamento degli ordinamenti, il nuovo sistema delle indennità e delle tutele". "Per questo non staremo fermi. Abbiamo immediatamente attivato le procedure dello stato di agitazione di tutto il personale Opbg e fatto partire la mobilitazione. Se non riceveremo una convocazione entro i dieci giorni previsti, avvieremo tutte le iniziative che serviranno per sbloccare l'impasse", concludono i sindacalisti. "Non c'è più spazio per chiacchiere e rimpalli: i lavoratori, che ogni giorno sono in prima linea con i piccoli pazienti e le famiglie, meritano un nuovo contratto. E le trattative devono partire subito". (Com)