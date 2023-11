Agroalimentare: Pica (Fiepet), valorizzare carta vini in menu ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il presidente della Camera di commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti e il segretario generale Pietro Abate per avermi invitato a partecipare al 'Premio Roma Vino 2023', evento promosso dalla Camera di Commercio di Roma e realizzato da Agro Camera". È quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "Un'occasione importante, di pregio e di valorizzazione dei migliori vini di Roma e del Lazio. Un patrimonio della città e del nostro territorio. Affinché vi sia una maggiore visibilità e degna importanza alle nostre etichette chiediamo che nel bando a Km0 venga inserito un punteggio maggiore a quei ristoranti che, non solo utilizzano materie prime provenienti da filiera corta, ma che inseriscono anche in carta i vini del Lazio. La ristorazione, in tal senso, può essere di grande aiuto e volano alla cultura enologica di Roma. Ristoratori come veri ambasciatori del gusto a tutto tondo, e non come una parte dell'opinione pubblica che li associa alla cosiddetta malamovida".(Com)