Milano: Polizia, in corso servizio straordinario di prevenzione e controllo in zona Rogoredo

- È in corso un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato presso la zona della stazione ferroviaria Rogoredo e nelle vie limitrofe. Il servizio predisposto dal Questore Giuseppe Petronzi ha preso il via verso le ore 12 e vede la partecipazione degli agenti del Commissariato Mecenate, della Squadra Mobile e della Polizia Ferroviaria nonché del Reparto Mobile, di aliquote dei commissariati cittadini e del Reparto Volo impegnati nel contrasto di spaccio di droga e di contrasto ad azioni contrarie all’ordine e sicurezza pubblica. La zona interessata all’intervento della Polizia di Stato, che vede la collaborazione di personale di FS Security, è quella compresa tra le stazioni ferroviarie di Rogoredo e di San Donato Milanese e tra via Orwell e via San Dionigi. (Rem)