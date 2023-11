Sanità: Tiero (Fd'I), bene iniziativa per vittime abusi e violenze estendere progetto a Province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo ascoltato con molto interesse i promotori del progetto per la prevenzione della violenza di genere chiamato "Ask Angela", nell'ambito dell'audizione su questo tema, richiesta dalla collega Emanuela Droghei. Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fd'I e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. "Il progetto Ask Angela è stato introdotto nel 2016 in un bar della contea di Lincolnshire, in Inghilterra, - spiega - è stato importato da alcuni mesi anche in Italia. L'iniziativa lodevole, avviata in due Municipi di Roma Capitale, a mio avviso è da estendere a tutti i territori della nostra regione. Nei locali aderenti al progetto, contrassegnati da un logo all'ingresso, una persona bisognosa può entrare e chiedere di Angela: un messaggio in codice per il commerciante che è in grado di fornire assistenza alla vittima di episodi di violenza, molestie e abusi. Rivolgo un ringraziamento per la partecipazione all'audizione al vice questore di Roma Alessandro Minnucci, in rappresentanza del questore, dottor Carmine Belfiore e al commissario di Ps Fabrizio Petrucci". (segue) (Com)