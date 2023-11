Sanità: Tiero (Fd'I), bene iniziativa per vittime abusi e violenze estendere progetto a Province (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho apprezzato in particolare il lavoro svolto dalle forze di polizia in termini di formazione e di controllo del territorio. Considero importante la disponibilità della Questura capitolina per la creazione di corsi di addestramento. Così come intendo ringraziare i promotori dell'iniziativa, Valeria Strappini, rappresentante di Confcommercio Settore Litorale, nonché Silvia Fiorucci, presidente della commissione pari opportunità del Municipio Roma X, entrambe intervenute nel corso dell'audizione, insieme a Roberta Galimberti, responsabile dell'associazione 'La voce per Eco'. L'obiettivo è di coinvolgere il maggior numero di pubblici esercizi rafforzando la rete tra comunità imprenditoriale e residente. Inoltre sono dell'idea che occorrerà interessare tutte le associazioni di categoria, le Questure, le scuole e le associazioni che gestiscono le sale cinematografiche. Come pure lo stesso mondo sanitario, in particolare la professione degli psicologi potrà dare un contributo importante alla creazione di una rete di supporto a questo progetto", conclude Tiero. (Com)