Nepal: terremoto, da Ue pacchetto di aiuti da due milioni di euro

- L’Unione europea ha approvato un pacchetto di aiuti da due milioni di euro a favore del Nepal, per portare sollievo alla popolazione colpita dal recente terremoto, fornendo alloggi, accesso all’acqua pulita, ai servizi igienico-sanitari e all’assistenza sanitaria. Lo riferisce un comunicato della Commissione europea. Il pacchetto, precisa la nota, comprende 600 mila euro per sostenere il lavoro dei partner umanitari e 200 mila euro stanziati alla Società nepalese della Croce Rossa, tramite il Fondo di emergenza per la risposta ai disastri (Dref) della Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Ifrc). L’Ue, inoltre, nell’ambito della Capacità europea di risposta umanitaria (Ehrc), mobiliterà assistenza per un valore di 1,2 milioni di euro per tende e kit per affrontare l’inverno che verranno inviati dalle scorte immagazzinate a Kuala Lumpur.(Beb)