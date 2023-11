Speciale scuola: Telefono azzurro, 21 per cento prova ansia, ma un ragazzo su tre si vergogna a chiedere aiuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma come aiutare i giovani che si trovano in una situazione di disagio psicologico? Per il 61 per cento potrebbe essere utile parlarne di più, perché spesso ci si vergogna e si ha paura di chiedere aiuto. I giovani danno molto importanza alla sfera educativa rappresentata dalla famiglia e dalla scuola. Per il 41 per cento dei rispondenti sarebbe molto utile formare e insegnare ai genitori come essere vicino ai figli che stanno male, mentre il 39 per cento auspica che a scuola si parli sempre di più di salute mentale. Anche essere seguiti da un professionista o da uno psicologo rappresenta una soluzione per il 39 per cento degli intervistati, ma il 22 per cento preferirebbe potersi raccontare in modo anonimo utilizzando ad esempio le chat. Intelligenza artificiale, chatbot, e app di salute mentale sono ritenute facilmente accessibili per il 63 per cento dei ragazzi oltre ad essere strumenti dove non ci si sente giudicati (62 per cento), anche se il 58 per cento teme di non sentirsi veramente ascoltato a causa della scarsa empatia. Anche se con la pandemia il tema del benessere mentale ha iniziato ad assumere un ruolo sempre più rilevante, soltanto il 39 per cento dei più giovani ne parla nella vita di tutti i giorni e il 40 per cento fa ricerche in rete sul tema. La propria rete affettiva rimane il riferimento in caso di malessere psicologico. Il 74 per cento dei ragazzi ritiene la famiglia un punto fermo, seguita da amici (38 per cento), dallo psicologo (26 per cento) e dalla scuola (11 per cento). Chiedere aiuto a un esperto di salute mentale rappresenta ancora una vergogna per un ragazzo su tre, che teme di essere giudicato in modo negativo dalla società. Indifferenza, discriminazione, esclusione sociale e compassione sono per i giovani gli atteggiamenti più diffusi nella società nei confronti di persone con problemi di salute mentale. Anche gli eventi drammatici – come ad esempio la guerra in Medio Oriente – influenzano i sentimenti e il vissuto dei ragazzi. Più di un giovane su due è rimasto impressionato di fronte alle notizie e alle immagini dolorose del conflitto, mentre il 35 per cento ritiene di aver avuto una reazione all’inizio, ma ora si sente abituato. Ma quali sentimenti genera la guerra? Il 49 per cento dei ragazzi sottolinea di provare molto spesso rabbia, il 59 per cento tristezza, il 39 per cento angoscia. Un ragazzo su cinque molto spesso fa incubi sugli attacchi. L’empatia e la vicinanza alle popolazioni colpite sono sentimenti molto diffusi tra le giovani generazioni. Il 19 per cento pensa alle vittime del conflitto ogni giorno, il 39 per cento spesso e il 30 per cento qualche volta. (segue) (Rin)