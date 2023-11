Speciale scuola: Valditara, anche i genitori dovrebbero saper dire qualche no in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se un ragazzo esce, si impasticca, beve, e torna a casa alle sei di mattina, "un genitore responsabile credo debba dire qualche no". Lo ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del merito a margine di un evento alla Fondazione Vasilij Grossman di Milano durante il quale è stato firmato un Protocollo d’intesa fra il Ministero e la Fondazione Banco Alimentare Onlus, commentando il potenziamento dell'educazione stradale nelle scuole per il quale i ragazzi che frequenteranno questi corsi riceveranno dei crediti per la patente. E poi la testimonianza dei compagni: i ragazzi ascoltano molto l'esperienza che hanno vissuto in prima persona i loro compagni. E allora nelle classi non ci deve essere soltanto la formazione dei docenti, ma anche l'esperienza dei ragazzi", ha concluso Valditara. (Rem)