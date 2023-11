Speciale scuola: Valditara, far entrare nelle scuole la lotta allo spreco alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna far entrare nelle scuole da una parte la lotta allo spreco alimentare e l'educazione alimentare, ma dall'altra anche l'idea della carità verso l'altro, cioè il condividere il cibo". Lo ha affermato Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito a margine di un evento che si è tenuto Fondazione Vasilij Grossman durante il quale è stato firmato un Protocollo d’intesa fra il Ministero e la Fondazione Banco Alimentare Onlus. Questo "è uno dei protocolli che ho firmato con più grande entusiasmo perché educa alla condivisione, alla gratuità e alla carità". Un valore, quello della carità, che "deve essere riscoperto" e che, tra l'altro, "si coniuga molto bene con quello della solidarietà". Per Valditara, l'iniziativa di sabato della Colletta alimentare "è molto bella" e per questo "invito tanti giovani, e non, ad andarci: condividere una parte della propria spesa a favore di chi non ha credo sia un gesto molto nobile e bello". "Bisogna rimettere la persona al centro nella nostra società - ha concluso Valditara - e partiamo dalla scuola. Riaffermare la cultura del rispetto e, perché no, questo spirito caritatevole che appartiene alla nostra tradizione e cultura". Un invito, quello di partecipare alla ventisettesima edizione della giornata nazionale della colletta alimentare che è venuto anche da Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus. La Colletta alimentare, ha ricordato, "si svolge in un oltre 11 mila supermercati in tutta Italia con 145 mila volontari con la pettorina arancione che inviteranno tutti a fare un piccolo gesto concreto per persone che hanno bisogno e per le quali cui anche un pacchetto di pasta e una scatoletta di tonno serve ed è utile". (Rem)