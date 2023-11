Speciale scuola: Aprea (FI), sinergia con imprese e lavoro decisiva per futuro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono intervenuta all’Assemblea Anp - Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola in rappresentanza di Forza Italia durante la tavola rotonda: ‘Il Paese investe abbastanza sulla scuola?’. Ho posto l’accento su tre esigenze prioritarie della società attuale: l’esigenza delle imprese, che hanno bisogno di nuove competenze e di intelligenza creativa; l’esigenza dei giovani per la transizione dalla formazione al e l’esigenza dei nostri docenti che sono chiamati ad adeguare il loro modo di educare innovando la didattica. Occorre ora rompere i recinti nei quali ciascuno di questi attori della vita sociale vive ed opera ed accrescere la contaminazione tra competenze, formazione e lavoro. Decisivo in questa fase è il livello di digitalizzazione di un Paese che determina e determinerà sempre di più il suo posto nel mondo. In questo senso investire nelle Stem o Steam, includendo anche l’arte, investire in intelligenza naturale e in intelligenza artificiale, rappresenta il miglior investimento per la prosperità, ma perfino per la sicurezza del nostro Paese nel lungo periodo. In Italia abbiamo bisogno di inseguire e perseguire al più presto l’innalzamento delle competenze digitali per tutti gli studenti e comprendere che scuola, impresa e lavoro o vincono o perdono insieme la sfida del futuro! Ringrazio il presidente Giannelli per l’invito”. Lo ha affermato Valentina Aprea, responsabile del dipartimento istruzione di Forza Italia, nel corso del suo intervento durante l’assemblea Anp. (Rin)