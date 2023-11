Caro voli: Santanchè, governo ha agito a tutela dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indagine aperta dall’Antitrust sul caro voli “dimostra come il governo abbia, per l’ennesima volta, agito tempestivamente a tutela degli italiani”. Lo dichiara in una nota il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. “A differenza di chi voleva difendere esclusivamente una rendita di posizione abbiamo posto la questione, e prima l’Europa, e ora l’Antitrust confermano che un’indagine sui prezzi andava fatta, il plauso va al collega Urso che è intervenuto subito. Mi auguro che vengano tutelati gli interessi dei cittadini e non quelli dei monopoli soprattutto in un settore, quello della mobilità, che diventa strategico anche per il comparto del turismo”, aggiunge. (Rin)