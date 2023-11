Carne coltivata: Montaruli (Fd'I), con ddl Lollobrigida Italia diventa modello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il provvedimento fortemente voluto dal ministro Lollobrigida contro il cibo sintetico l'Italia rappresenta un modello anche per gli altri Paesi europei. Tutela degli alimenti genuini, della salute delle persone e della filiera prevalgono su logiche di mercato, che non potendo vantare le nostre eccellenze avrebbero preferito una gara a ribasso sacrificando la qualità". Lo ha detto Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Grazie al governo Meloni invece difendiamo gli interessi nazionali garantendo la sicurezza alimentare e l'unicità del prodotto italiano che il mondo ci invidia. Ancora una volta l'esecutivo dimostra di avere una visione ad ampio respiro che mette l'Italia capofila anche in questo settore e in questa sfida per il buon cibo per tutti", ha concluso.(Rin)