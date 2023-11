Expo 2030: Palazzi (Fd'I Lazio), sfida difficile ma ce la possiamo fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I sogni a volte diventano realtà, soprattutto se vengono condivisi, e la Regione Lazio crede convintamente che Roma possa ospitare l’Expo 2030". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Edy Palazzi presente alla conferenza stampa su Expo 2030 con il presidente Rocca e la vicepresidente Angelilli. "Abbiamo tutte le carte in regola - aggiunge - per aggiudicarci un evento di portata veramente straordinaria in quanto a ritorno economico e a visibilità internazionale. Sappiamo che non è una partita facile, siamo consapevoli della forza degli avversari, ma vogliamo giocarcela fino in fondo perché certi di poter offrire una vetrina unica al mondo. C’è l’appoggio compatto delle istituzioni e del mondo delle imprese, un bel segnale che ci rende fiduciosi", conclude Palazzi. (Com)