Ucraina-Regno Unito: Shmyhal incontra Cameron, sostegno di Londra "indiscutibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ucraino Denys Shmyhal ha discusso oggi con il ministro degli Esteri britannico David Cameron il sostegno alle esportazioni ucraine e l'uso di beni russi congelati all'estero per le esigenze dell'Ucraina. A renderlo noto su Telegram è stato lo stesso Shmyhal. Inoltre, il premier ha sottolineato come il fatto che Cameron abbia scelto l'Ucraina per la sua prima visita internazionale da quando ha assunto l'incarico "indica un alto e indiscutibile livello di sostegno da parte del governo britannico". Le parti hanno discusso il supporto sia militare che quello finanziario. "Una particolare attenzione è stata prestata alla questione della confisca dei beni russi congelati per le esigenze di ricostruzione dell'Ucraina", ha spiegato Shmyhal. "Abbiamo anche discusso il sostegno alle esportazioni ucraine. In particolare, l'assicurazione per i rischi militari. Simbolicamente, insieme alle società britanniche il governo ucraino ha creato un nuovo meccanismo di assicurazione delle navi. Non vediamo l'ora di sviluppare la cooperazione in questa direzione", ha proseguito il primo ministro, ringraziando il Regno Unito anche per l'addestramento dell'esercito ucraino. "Ci affidiamo a un ulteriore sostegno del nostro Paese sulla strada per l'adesione alla Nato", ha concluso il capo del governo ucraino. (Kiu)