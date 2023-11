Germania: Berlino, Ultima generazione imbratta nuovamente la Porta di Brandeburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attivisti del movimento per il clima Ultima generazione hanno nuovamente imbrattato con della vernice arancione la Porta di Brandeburgo a Berlino, utilizzando un pennello. Secondo quanto comunicato dalla polizia della città-Stato, due ecologisti sono stati arrestati presso il monumento. Nella giornata del 17 settembre, Ultima generazione aveva già lanciato della vernice arancione sulla Porta di Brandeburgo, dove sono ancora in corso i lavori di ripulitura il cui costo è stimato a oltre 115 mila euro. Un'attivista per il clima ha dichiarato che il monumento “rimarrà arancione finché la Germania non smetterà di usare petrolio, gas e carbone o almeno finché il governo non dimostrerà un impegno serio per una transizione socialmente giusta via dalle energie fossili”. (Geb)