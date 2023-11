Egitto: Commissione Ue, nessun nuovo piano da 9 miliardi, sono investimenti già previsti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per l'Egitto da 9 miliardi non è un nuovo piano dell'Ue, ma corrisponde a vecchi investimenti previsti nel Paese nordafricano. A dirlo il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Abbiamo visto le notizie dei media. Sia ben chiaro che la cifra di 9 miliardi che viene citata è già stata resa nota e corrisponde agli investimenti previsti in Egitto con la partecipazione di finanziamenti provenienti da programmi europei esistenti", ha detto Mamer rispondendo a una domanda sulla notizia riportata dai media internazionali, in vista della visita di von der Leyen al Cairo. "Si tratta del programma di sviluppo europeo che include anche l'Egitto, che era già stato annunciato dal commissario Varhelyi al Cairo nell'ottobre 2021. "Non si tratta di un nuovo pacchetto, non si tratta di un nuovo annuncio, è possibile che ci sia stata un po' di confusione", ha poi aggiunto il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Peter Stano. (Beb)