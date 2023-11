Casa: Unione inquilini, Comune Roma riconosce integrazione punteggi per alloggi popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Comune di Roma a seguito del ricorso proposto contro la mancata integrazione della domanda di alloggio popolare "ha riconosciuto la correttezza della nostra rivendicazione, riconoscendo il punteggio richiesto dal ricorrente. Sono moltissime le famiglie che a causa del mal funzionamento della macchina amministrativa vedono per anni respinte le domande di integrazione del punteggio, con grave pregiudizio dei propri diritti". Lo dichiarano in una nota Giuseppe Libutti, coordinatore nazionale dei legali di Unione Inquilini, e Fabrizio Ragucci, segretario romano dell'Unione inquilini. "Conseguentemente queste famiglie - aggiungono - si vedono scavalcate da altri nuclei familiari a causa dell'inerzia degli uffici. Si tratta di una questione più volte denunciata dall'Unione inquilini a cui l'amministrazione capitolina non è riuscita a rimediare".(Com)