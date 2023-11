Sanità: Mattia(Pd), 600 assunzioni? Ne servono 10mila nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, in una nota dichiara: "Le 600 assunzioni nella sanità regionale sono non solo un atto dovuto, visto il blocco stabilito dalla stessa Giunta Rocca appena arrivata al governo del Lazio con apposita delibera dello scorso 18 aprile, ma rappresentano una mera goccia nel mare, se si considera che, in base alle stime dei sindacati, ne servirebbero almeno 10mila complessive per coprire il fabbisogno del Sistema sanitario regionale. È davvero incomprensibile quindi il tenore dell'annuncio in pompa magna diffuso in queste ore dalla maggioranza di centro destra". (segue) (Com)