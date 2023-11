Sanità: Mattia(Pd), 600 assunzioni? Ne servono 10mila nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anzi, nel frattempo è preoccupante l'allarme lanciato dalla Fondazione Gimbe secondo cui la manovra del Governo Meloni per contrastare il fenomeno delle liste d'attesa darà ancora più soldi ad ospedali privati e farmacie stanziando maggiori risorse dal 2026 per le strutture accreditate. Un affare che per la sanità privata del Lazio ammonterebbe a 1,7 miliardi di euro. Insomma lo stesso orizzonte tracciato sin dall'inizio dalla Giunta di centro destra Rocca: far entrare sempre di più i privati nella gestione della sanità pubblica invece che investire direttamente in quest'ultima. Un indirizzo che mina l'accesso alle cure per le fasce sociali più deboli e quindi il diritto stesso alla salute", conclude Mattia. (Com)