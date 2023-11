Ue: Macron, possiamo essere "risposta" a crisi geopolitiche nonostante divisioni crisi in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea può essere una "risposta" alle crisi geopolitiche, nonostante le sue divisioni interne sulla crisi tra Israele e Hamas. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante la sua visita in Svizzera. L'Unione europea ha una "posizione di unità" ma "ci sono molte differenze su questo tema tra i Paesi" membri, ha spiegato Macron. Il presidente ha poi ricordato il diritto di Israele a difendersi, pur ricordando l'importanza di una "tregua immediata che porti ad un cessate il fuoco umanitario". Su questo punto "non c'è un posizione unita, per essere onesti, a livello europeo", ha detto Macron.(Frp)