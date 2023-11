Serbia-Italia: ambasciatore Gori riceve premio per contributo innovativo a relazioni tra due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha ricevuto nella città di Nis la Targa della pace intitolata a "Svetislav Milic" per il contributo innovativo dato allo sviluppo delle relazioni tra Italia e Serbia. Il premio è stato assegnato dal Comitato direttivo dell'associazione umanitaria "Nadji Raula". Tra i premiati delle scorse edizioni anche il patriarca della Chiesa ortodossa serba (Spc) Porfirije, la moglie del presidente serbo, Tamara Vucic, la cantante d'opera, Jelena Tomasevic, la principessa Ljubica Karadjordjevic e il campione di pallacanestro, Stefan Jovic. Insieme all'ambasciatore Gori quest'anno, tra gli altri, premiata inoltre Jelena Djokovic, moglie del celebre tennista Novak, per l'azione della loro Fondazione a sostegno dei giovani in condizioni di bisogno. "E' con vero piacere che ricevo questo premio che riconosce l'impegno dell'ambasciata e del governo italiano per il rafforzamento delle relazioni bilaterali con la Serbia", ha dichiarato Gori nel ricevere la Targa della pace. "Il premio", ha aggiunto, "è il frutto del lavoro di squadra dell'ambasciata e di tutto il Sistema Italia in Serbia". (Seb)