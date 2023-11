Ue-Cina: von der Leyen, Paese è cambiato, dialogo possibile solo con comprensione reciproca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non è più lo stesso Paese di dieci anni fa. La sua economia, le sue politiche e la sua impronta globale sono cambiate. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenuta alla Conferenza europea sulla Cina a Berlino. "Per capire bene la Cina è necessario innanzitutto conoscere bene i fatti. Per questo motivo stiamo investendo sempre di più nella conoscenza della Cina, non solo con il nostro programma di ricerca Horizon Europe, ma anche assumendo più esperti di Cina all'interno delle istituzioni europee. Inoltre, abbiamo istituito un programma di borse di studio sulla Cina nel nostro think-tank interno. Perché il dialogo può esserci solo se ci capiamo a vicenda", ha detto von der Leyen. "Il nostro rapporto con la Cina è un fattore determinante per la nostra futura prosperità economica e la nostra sicurezza nazionale. Con due guerre che infuriano appena fuori dai confini dell'Unione, in Ucraina e a Gaza e con prospettive economiche incerte", ha aggiunto. "In questi tempi turbolenti, c'è un forte bisogno di stabilità strategica nel modo in cui trattiamo con la Cina", ha concluso. (Beb)