Balneari: M5s, cittadini pagheranno ennesima sanzione da Ue e a Meloni va bene

- "Con la procedura d'infrazione che l'Ue avvia oggi nei confronti dell'Italia, possiamo dire che l'esecutivo Meloni ha cucinato la frittata a puntino sui balneari balneari. Per mantenere lo scandaloso sistema di concessioni a vita, il governo ci porta a sbattere facendo un duplice danno. In primis alle imprese del settore, che continueranno a vivere nell'incertezza e a non investire. In seconda battuta a tutti gli altri cittadini, che dovranno pagare per l'ennesima sanzione dell'Ue al nostro paese ampiamente scongiurabile". Lo dichiarano in una nota i parlamentari M5s Sabrina Licheri, Gisella Naturale, Luigi Nave, Emma Pavanelli, Chiara Appendino, Alessandra Todde e Enrico Cappelletti, componenti delle commissioni Industria e Turismo al Senato e Attività Produttive alla Camera. "Ciò che è più inaccettabile - proseguono - è che Lega e Forza Italia, ai tempi del governo Draghi, votarono la messa a gara delle concessioni a partire dal 2024. E con questo atteggiamento disdicevole, si mette a repentaglio anche il Pnrr. Da quando è arrivata Meloni a Palazzo Chigi, tra tavoli inutili, dichiarazioni strampalate e assurdità come quella delle coste "risorsa non scarsa", il governo si è messo in 'cul de sac' vergognoso soltanto per sciatte ragioni di consenso. Ormai però, dopo un anno di Meloni, l'antifona è chiara: che si tratti di mutui, bollette o benzina, oppure di fare cassa su pensionati e lavoratori, alla premier va sempre benone quando a pagare sono i cittadini italiani", concludono. (Com)