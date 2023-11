Francia: ministro Interno, gli imam sui social sono più pericolosi di quelli nelle moschee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figura "dell'imam TikTok o dell'imam Twitter" è molto più pericolosa di quella dei predicatori musulmani che parlano nelle moschee di Francia. Lo ha detto all'emittente radiofonica "Rtl" il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin, ricordando che il 75 per cento delle dichiarazioni che fanno apologia del terrorismo islamista vengono fatte su Internet. In Francia "cinque moschee su 2.600 hanno presentato problemi nelle loro prediche" dal 7 ottobre, data dell'attacco di Hamas a Israele. "Penso che bisogna preoccuparsi di più dell'odio online, che è certe volte diffuso in televisione" di quello nelle "moschee, dove i sermoni vanno bene nella maggior parte dei casi", ha detto il ministro. (Frp)