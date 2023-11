Municipio Roma X: assessora Ambiente Comune, aumentata spesa su verde a Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la cura del verde a Ostia "abbiamo aumentato la spesa". Lo ha detto l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, intervenendo alla seduta straordinaria richiesta dalle opposizioni e in corso ora nell'Aula Massimo Di Somma a Ostia. "Abbiamo 200 mila euro per Castel Fusano per le recinzioni in legno interne alla pineta, un appalto che sta andando avanti; abbiamo 60 mila euro per attrezzature e arredi sempre nell'area di Castel Fusano e Acque Rosse; e 450 mila euro per il recupero ambientale delle aree boschive incendiate della pineta, intervento che si era fermato ed è ripartito", ha spiegato. Poi nel grande progetto dei 100 parchi "c'è il Parco dei Ravennati, con un intervento di oltre 3 milioni, dove è già stata fatta la programmazione esecutiva e speriamo nel 2024 di mettere i fondi per la realizzazione", ha aggiunto.(Rer)